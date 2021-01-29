شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تكثف حملة ترشيح «أبو زيد» لمنصب مفوض الطاقة والبنية التحتية بالاتحاد الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نظمت سفارة مصر لدى الاتحاد الأفريقي أديس أبابا ندوة تعريفية وترويجية باستخدام وسائل الاتصال المرئية اليوم لتقديم المُرشحة المصرية لإعادة الانتخاب لمنصب مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي الدكتورة أماني أبوزيد.

شارك في الندوة أكثر من 40 بعثة أفريقية معتمدة لدى الاتحاد الأفريقي، وعدد من الجهات والهيئات والوكالات الأفريقية، ومنها بنك التنمية الأفريقي والنيباد ورئاسة وأعضاء اللجنة الفنية المتخصصة للمواصلات والبنية التحتية الإقليمية والطاقة والسياحة.

وأكد االسفير أسامة عبدالخالق، مندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، أن الندوة قد أتاحت الفرصة أمام قيام د. أماني أبوزيد، مفوضة البنية التحتية والطاقة، لتعريف الدول الأفريقية برؤيتها إزاء تطوير البنية التحتية بالقارة، والنجاحات التي حققتها خلال الأعوام الأربعة الماضية ابان توليها منصبها كمفوضة للبنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي.

وقد ركزت رؤية المرشحة المصرية على عدد من المحاور الرئيسية، ومنها التأكيد على دور مشروعات البنية التحتية في تحقيق الأهداف التنموية بالقارة من خلال برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا، وتيسير النفاذ إلى مصادر الطاقة المُختلفة، وكذا التحول إلى الرقمنة في القطاعات المختلفة، فضلاً عن تعزيز شبكات النقل وضمان أمنها واستدامتها، والارتقاء بقطاع السياحة الأفريقية، إلى جانب إطلاق سوق الكهرباء الأفريقي الموحد بما يُحقق هدف القارة في ضمان توافر الكهرباء المطلوبة للتنمية في دول القارة من خلال شبكات الربط الكهربائي، فضلاً عن سوق النقل الجوي الأفريقي الموحد الذي سييسر من حركة الأفراد والسلع حول القارة بما يسهم في إنجاح اتفاقية التجارة الحرة القارية.

وحازت الرؤية التي استعرضتها المُرشحة المصرية على تقدير كل السفراء الأفارقة الُمشاركين في الندوة، والذين جددوا الاعراب عن دعمهم للمُرشحة المصرية، وذلك على ضوء الخبرات والمؤهلات التي تحوزها والرؤية الفنية والاستراتيجية المُتكاملة التي استعرضتها خلال الندوة.

وجدير بالذكر أنه من المُقرر اجراء انتخابات قيادات مفوضية الاتحاد الأفريقي خلال أعمال الدورة العادية رقم 34 للقمة الأفريقية والتي ستعقد اجتماعاتها يومي 6 و7 فبراير 2021.

السيرة الذاتية محدثة:

ويذكر أن الدكتورة أماني أبوزيد تشغل منصب مفوض الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة والمعلوماتية والسياحة ( النقل الجوي والبحري والسكك الحديدية والطرق والطاقة والرقمنة والسياحة ) حيث تم إنتخابات من قبل رؤساء الدول والحكومات الافريقية في عام ٢٠١٧ .

الدكتورة أماني أبوزيد خبيرة دولية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

وتمتد خبرتها على مدي خمسة وثلاثون عامًا من الخدمة في مناصب قيادية في المنظمات الدولية وتترأس منظمات وبرامج افريقية ودولية .

ولديها معرفة عميقة وخبرة طويلة في إفريقيا على المستويات السياسية والاستراتيجية والتنفيذية، ولها انجازات ملموسة وباع طويل مجال البنية التحتية، الطاقة والاندماج الإقليمي في إفريقيا.

و تعمل مرشحة مصر على منصب مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الافريقي على رفع صورة إفريقيا وإبرازها وتعزيز الأولويات الأفريقية ووضعها بشكل فعال في المنتديات والخطط والاستراتيجيات العالمي، وحشد والشركاء الإقليميين والدوليين لدعم البرامج الافريقية واستراتيجيات التعافي ما بعد COVID19 تحت شعار «التعافي المستدام، الأخضر والذكي» وحملة لإنقاذ الأرواح والاقتصادات

و تقود الدكتورة أماني أبوزيد تنفيذ السوق الموحد الافريقي للنقل الجوي والسوق الرقمي الموحد والسوق الافريقي للطاقة، وأطلقت أول مبادرة قارية للتحول الرقمي

و إطلاق المرحلة الثانية من برنامج البنية التحتية الأفريقية الذي يركز على المعايير الذكية والمستدامة ودور المرأة ودور القطاع الخاص .

إضافة إلى تنفيذ سوق النقل الجوي الأفريقي الموحد مما أدى إلى انضمام 34 دولة تمثل 800 مليون أفريقي، ودعم المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات؛ أسست الشبكة الأفريقية للمرأة في البنية التحتية (ANWIN) •

و أدارت الدكتورة أماني أبوزيد أكبر محفظة للبنك الأفريقي للتنمية (٨ مليار دولار)، ونفذت أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم «نور»

‎وهي عضو لجنة اللأمم المتحدة رفيعة المستوى للرقمنة من أجل التنمية المستدامة، و‎رئيسة المجلس الاستشاري لمركز أبحاث المدن الأفريقية، جامعة مانشستر / وزارة التنمية الدولية البريطانية •

‎و عضو مجلس إدارة المجلس الاستشاري رفيع المستوى للهوية الرقمي من اجل التنمية بالبنك الدولي

‎عضو اللجنة العالمية للعمل العاجل بشأن كفاءة الطاقة • وعضو مجلس إدارة مبادرة النظام حول تشكيل مستقبل الطاقة، المنتدى الاقتصادي العالمي •

‎والرئيس المشارك للجنة التوجيهية وعضو مجلس إدارة «أفريقيا الذكية»

والدكتورة أماني أبوزيد تتقن الفرنسية والإنجليزية والعربية مع الإلمام بالإسبانية، وتخرجت في كلية الهندسة جامعة القاهرة قسم الهندسة الكهربية، تحمل دكتوراه للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة، وماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفارد، وماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الدولية للتنمية الأفريقية «جامعة سنجور»، بالإضافة إلى دبلوم في الآداب والفنون الحديثة من جامعة السوربون بفرنسا.

وحصلت الدكتور أماني أبوزيـــــــــد على جوائز دولية وتقديرات عديدة لريادتها وتفوقها وتميزها والتي شملت اختيارها مرتين في ٢٠١٢ و٢٠١٩ و٢٠٢٠ كواحدة من أكثر سيدات الأكثر تأثيرًا في القارة الأفريقية وو جائزة الاكثر شهرة وسمعة طيبة في افريقيا في ٢٠٢٠، وقلدها الملك محمد السادس ملك المغرب الوسام العلوي، وكرمها الرئيس الأسبق شيراك كأحد ٢٠ شخصية صانعة لمستقبل العالم، واختارها الاتحاد الأوروپي كأحد القيادات الشابة الدولية من قبل الاتحاد الأوروپي كما اختارتها جامعة مانشستر في ٢٠١٨ بإنجلترا أكثر الخريجين تميزا .