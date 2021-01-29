شكرا لقرائتكم خبر عن بعد «حريق التوفيقية».. «المصري اليوم» ترصد «مناطق قابلة للإشتعال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعاد حريق سوق التوفيقية، صباح اليوم، من جديد ملف الأسواق والمخازن ومصانع وورش «بير السلم»، المعرضة للحرائق في أي وقت، ما يهدد حياة الآلاف من المواطنين، وخسارة الملايين من ثمن البضائع والمنتجات، التي من بينها البلاستيكات والأخشاب، فلم يكن حريق التوفيقية، أول حادث من نوعه في ملف المناطق التي توجد بها مواد قابلة للاشتعال، دون رقابة حقيقية من الأجهزة المختصة بالدولة، لاسيما فيما يتعلق بمدى تطبيق عوامل السلامة والأمان في تلك الأماكن، التي يزداد خطرها مع اتساع بؤرتها وسط الكتل السكنية.

ورغم إصدار مجلس الوزراء قانون رقم 1215، الذي يحظر السماح بإقامة مشروعات صناعية جديدة خارج المناطق الصناعية، ومحاولات الدولة نقل المصانع والأنشطة التجارية المتلاحمة مع الكتلة السكنية إلى المناطق الصناعية، إلا أن جميع محاولاتها باءت بالفشل، لتخرج لنا مناطق صناعية خطرة وسط الكتل السكنية تهدد حياة المواطنين بصورة مستمرة.

«المصرى اليوم» انتقلت إلى ورش منطقة «المناصرة» بوسط القاهرة، حيث تتمركز صناعة الأثاث والمنتجات الخشبية داخل العقارات السكنية، التي هي رهن الاشتعال في أي لحظة في ظل غياب الحد الأدنى من الأمان الصناعى.

ممرات ضيقة تضم عدد من الورش تختلط فيها أصوات مزعجة ممثلة في صياح العمال والماكينات التي لا تكف حتى ميعاد غلقها مساءا، تتراكم أكوام من نشارة الخشب وعدد من البراميل يضم أحدهما البويات، وآخر «تنر» بجانب كميات كبيرة من الأسفنج القابلة للاشتعال، بينما ترى طفاية حريق صغيرة، ملقاة أسفل هذه المواد داخل الورشة، يجهل العاملون داخل الورشة، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 وحتى 30 عاما، استخدام هذه الطفايات، يقول أحدهم: «لم يُرشدنا أحد على استخدامها حال تعرض المكان لحريق، صاحب المخزن اشترى الطفاية علشان كان مضطر بعد تنبيه أحد الموظفين من مديرية القوى العاملة عليه، للتحايل على أي عقوبات من جانبهم، الذي يتقاضى أغلبهم رشاوى مقابل صرف النظر عن أي تجاوزات بشأن السلامة المهنية».

شوارع منطقة «المناصرة» تبدأ بمجموعة محال تجارية للأثاث الجاهز، وتنتهى بورش تصنيع أثاث داخل بنايات سكنية قديمة ذات أسقف عالية، شهد أكثر من واقعة حريق خلال السنوات الأخيرة، تبدأ بنشوب الحريق داخل الورش الصغيرة وتنتهى بوقع وفيات بين العمال بعد تعرضهم للاختناق .

داخل إحدى مداخل البيوت، بنهاية الشارع، استأجر مالكها الطابق الأول في بناية سكنية يتجاوز عدد طوابقها 7 طوابق، مقراً لورشته التي يبتعد معرضه عنها عدة أمتار في بداية الحارة، انشغل أحمد العامل العشرينى في عمله الذي التحق به منذ ما يقرب من 7 سنوات، وقال: «المنطقة تتعرض سنوياً لحرائق متفاوتة داخل الورش، بسبب وجود مواد قابلة للاشتعال داخلها، بجانب عدم الخبرة الكافية للعمال الذين يعملون باليومية في هذه الورش عى استخدام نظام الأمان على افتراض أنه موجود، بجانب غياب أي مشرفين من وزارة القوى العاملة على هذه الورش».

يتذكر العامل الحريق الذي تعرضت له إحدى الورش في 2013، وانتهى بمصرع عاملين جراء اختناقهم من الدخان: «الحريق كان نتيجة اشتعال إسفنج داخل إحدى الورش، والتهمت 13 محلا وورشة نتيجة عجز الدفاع المدنى عن الدخول بسياراتها داخل الشارع الضيق، مع عدم قدرة العاملين داخل الورش على النجاة بأنفسهم من هذه الورش التي تشغل حيزا ضيقاً، لا تمكن العاملين داخلها من الهروب حال وقوع أي حريق كبير».

مع كل حريق تتعرض له هذه المنطقة، تتجدد دعوة الحكومة عن مساعيها لنقل سوق «المناصرة» لمشروع مجمع ورش ومغالق الأخشاب بالقطامية، والتى أحيت هذه الدعوات مُجدداً بعد كل حريق تتعرض له منطقة العتبة أو المناصرة المجاورة لها، إلا أنه بمجرد مرور أيام معدودة على وقوع الحادث يتناسى الجميع الدعوة وكأن شئ لم يكن على حد تعبير أحمد عبدالسميع أحد أهالى المنطقة .

اقتراحات الحكومة لنقل معارض وورش «الأثاث» لإحدى المدن الجديدة، أمر مرفوض لـ«ياسر أمين» صاحب أحد المعارض، ويبرر رفضه قائلا: «جميع التجار لن يقبلوا عزلهم عن المنطقة الحيوية التي اشتهروا بين الزبائن بها، لينتقلوا لمدينة معزولة عن الحركة التجارية لن ينتقل إليها الزبون وتكلفه مبلغ كبير قيمة نقل الأثاث خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الجميع بعد أزمة كورونا».

وأكد أمين أن هناك حلولا تحفظ لأصحاب هذه المعارض حقوقهم، وتمنع وقوع حرائق تستطيع الحكومة تنفيذها، مثل التفتيش المستمر من الأمن الصناعى على جميع الورش بشكل دورى وفرض غرامات بقيمة على من لا يلتزم بعوامل السلامة والأمان .

لا يختلف الوضع كثيرا في منطقة المناصرة عن حى الأزهر والعتبة، فكلاهما يربطهما نفس المشهد حيث تتنافس محال الدور الأرضى في عرض بضاعتها من «أتواب» الأقمشة من الملابس والستائر، فيما تتكدس الأدوار العليا من العقارات بباقى البضاعة في انتظار الزبون المناسب للشراء .

قال أحمد خليل، صاحب محل أقمشة في منطقة الرويعى بالأزهر، :«لا تغفل عين جميع أصحاب المحال منذ بدء فتح المحل وحتى غلقه، فجميعنا على علم أن اشتعال عقب سيجارة واحدة في حتة قماشة يعنى اشتعال حريق في المكان خلال وقت قصير، والزبون اتعود على الشراء من وسط البلد وصعب تغير ثقافته وننقل لمكان تانى لأنه خراب بيوت لينا».