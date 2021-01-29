شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الإقليمى للتدريب بمياه الإسكندرية يجتاز اختبارات الأيزو للسنة الرابعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن إجتياز المركز الإقليمى للتدريب والاستشارات بالشركة لمراحل المراجعة الخارجية السنوية الخاصة بمنظومة أيزو للمسئولية المجتمعية ISO 26000 بدون أي حالات عدم مطابقة، للسنة الرابعة على التوالي.

وأكد رئيس شركة الاسكندرية إلتزام المركز بتطبيق مباديء المسئولية المجتمعية، وتطبييق المعايير القياسية مجالات التدريب، ورفع كفاءة المتدربين من داخل الشركة وخارجها.

وأشار إلى أن الخطة التدريبية للشركة تستهدف إلى جانب تدريب العاملين والارتقاء بأدائهم ورفع كفائتهم، تنفيذ برامج تدريبية للخريجين، وتدريب طلاب الجامعات بمختلف التخصصات، ويغطى التدريب الجوانب النظرية والعملية من خلال تدريبا ميدانيا بمواقع ومحطات ومعامل وفروع وإدارات الشركة المختلفة.

وأضاف أن البرامج التدريبية للخريجين تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل وتحقيق ذاتهم.