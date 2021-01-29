شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري الجديد في بوجمبورا يقدم أوراق اعتماده لرئيس جمهورية بوروندي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم السفير ياسر العطوي، سفير جمهورية مصر العربية لدى بوروندي، أوراق اعتماده للرئيس البوروندي Evariste Ndayishimiye، حيث أكد السفير ياسر العطوي للرئيس البوروندي خلال المقابلة على عمق ومتانة العلاقات بين البلديّن الشقيقيّن وعلى تطلعه للعمل لنقل مستوى علاقات الدولتيّن في كافة المجالات إلى مصاف أفضل تعكس خصوصية وتميز هذه العلاقات التاريخية، مشيراً إلى الجهود المبذولة من جانب جمهورية مصر العربية لدعم جمهورية بوروندي الشقيقة في عدد كبير من المجالات، من بينها الكهرباء والطاقة، والصحة، والبيئة والمياه، وغيرها.

كما قدم السفير ياسر العطوي شرحاً مفصلاً لآخر تطورات ملف سد النهضة، مؤكداً على ثوابت الموقف المصري في كافة جوانبه وأبعاده، ومنوهاً إلى مساندة مصر لحقوق التنمية والتقدم لكافة دول حوض النيل الشقيقة مع عدم الاضرار بالمصالح الحيوية لكافة الأطراف.

من جانبه، أعرب الرئيس البوروندي عن سعادته بما عرضه السفير المصري من تطورات تخص العلاقات الثنائية، مشدداً على اهتمامه بتطوير العلاقات وتعزيزها مع جمهورية مصر العربية، بما لها من رصيد معروف ومكانة ومركز مرموقين على الساحتين الإفريقية والدولية، ومؤكداً على تطلع الحكومة البوروندية لتعزيز علاقاتها مع مصر في كافة المجالات بشكل أكبر وأوثق لتحقيق مصلحة البلديّن الشقيقيّن.

السفير المصري الجديد في بوجمبورا يقدم أوراق اعتماده لرئيس جمهورية بوروندي

السفير المصري الجديد في بوجمبورا يقدم أوراق اعتماده لرئيس جمهورية بوروندي

السفير المصري الجديد في بوجمبورا يقدم أوراق اعتماده لرئيس جمهورية بوروندي