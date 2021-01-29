شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام الفيوم يفتتح مسجد الرحمن بقرية سالم جاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أناب الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، المحاسب محمد أبو غنيمة، سكرتير عام المحافظة، لافتتاح مسجد الرحمن بقرية سالم جاد التابعة لمركز الشواشنة، بعد إحلاله وتجديده وفرشه على نفقة وزارة الأوقاف، وكذلك حضور صلاة الجمعة مع أهالى القرية.

وأدى سكرتير عام المحافظة، يرافقه الدكتور حسني أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف، والمهندس كمال سلومة رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق وعدد من أئمة ورجال الأوقاف، صلاة الجمعة بالمسجد، بحضور عدد من أهالى القرية.

ألقى فضيلة الشيخ الدكتور حسنى أبو حبيب، وكيل وزارة الاوقاف بالفيوم، خطبة الجمعة بعنوان "التضحية لأجل الوطن سبيل الشرفاء والعظماء الأوفياء"، ولم تزد الخطبة عن 10 دقائق مراعاة للظروف الراهنة.