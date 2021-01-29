شكرا لقرائتكم خبر عن «السبكي»: 10 مليار و125 مليون جنيه تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية بـ«الإسماعيلية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على منظومة التأمين الصحي الشامل، الاستعدادات النهائية لتطبيق المنظومة بمحافظة الإسماعيلية إحدى محافظات المرحلة الأولى، واستمع خلال الجولة إلى شكاوى ومقترحات بعض المواطنين المترددين على المنشآت الصحية بالإسماعيلية، ووجه بسرعة حلها.

وقال «السبكي»، إن جميع متطلبات المواطنين محل تقدير واهتمام واستجابة على الفور، وذلك تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية وأهداف رؤية مصر 2030 بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين بجودة وكرامة دون تمييز من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد (مستقبل صحة مصر).

ووجه بسرعة الانتهاء من تجهيز المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية المقرر عملها ضمن مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالإسماعيلية، والتي تشمل مستشفى «مجمع الإسماعيلية الطبي»، الذي يضم 9 مبانِ تخصصية لتقديم الخدمات الطبية بمختلف التخصصات الطبية على أعلى مستوى للمواطنين، بالإضافة إلى مستشفى «مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك البولية»، الذي يضم 8 غرف داخلي، و89 ماكينات غسيل كلوي، و3 غرف عمليات، و8 أسِرة رعاية مركزة، و6 عيادات متخصصة في أمراض الكلى والمسالك البولية لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

كما تشمل مرحلة التشغيل التجريبي، مستشفى طوارئ أبوخليفة للجراحات المتخصصة بالإسماعيلية، والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 6 عيادات خارجية، و4 غرف عمليات، و59 غرف داخلي، و13 أسِرة رعاية، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لبدء مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالإسماعيلية قريبًا.

وأشار المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى أن المشروع يستهدف تقديم تغطية صحية شاملة لأبناء الإسماعيلية، والبالغ عددهم أكثر من 1.3 مليون مواطن، وذلك من خلال 12 مستشفى و54 مركز ووحدة صحية، بتكلفة للمشروع 10،125 مليار جنيه مصري، تشمل تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية بالمحافظة، وتكلفة التجهيزات الطبية وغيرالطبية، إلى جانب قيمة التكلفة التشغيلية للمنشآت الصحية المقرر عملها ضمن مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالمحافظة.