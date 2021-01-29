شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير محضر لبناء خارج الحيز العمراني والتحفظ على المعدات ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحفظت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن بمحافظة بنى سويف على معدات بناء ومواد بناء في قرية تلت، وحررت محضر شرطة ضد أحد المواطنين، عقب قيامه ببناء مخالف لشروط التراخيص والبناء خارج الحيز العمراني، وقال المهندس محمود شاهين رئيس المدينة، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة نفاذا للقانون وحفاظاً على الأرواح.

وأضاف أنه تم توقيع الغرامة على غير الملتزمين بارتداء الكمامات الواقية، وذلك خلال قيام مجلس قروي شنرا بالمتابعة الميدانية لتطبيق قرار رئاسة مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، فيما تم رفع 110 طنا مخلفات من مناطق متفرقة بشوارع المدينة وقرى أبسوج ودلهانس وشنرا وتلت وإقفهص وصيانة أعمدة الإنارة بطريق عزبة الصابر وطريق نزلة البرقي كما تم الانتهاء من إعادة زرع الأعمدة بطريق كمن تلت، وصيانة الكشافات بقرية بني منين وتحديد كافة الأماكن والشوارع لدعمها بأعمدة كهرباء جديدة بقرى أبسوج والزاوية الخضراء وبني صالح وصفط العرفا بالتنسيق مع الجهات المعنية.

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية