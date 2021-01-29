شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس البطاركة الكاثوليك يعين رؤساء جدد للجان الخاصة بالكنيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في مصر اجتماعه نصف السنوي العادي في الفترة من 26- 28 يناير الجاري بدار القديس اسطفانوس بالمعادي؛ برئاسة الأنبا إبراهيم اسحق؛ بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس المجلس وبمشاركة الآباء مطارنة وأساقفة كل الإيبارشيات الكاثوليكية في مصر. فيما اعتذر عن الحضور البطريرك يوسف العبسي بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك ، بسبب اجرءات السفر الخاصة بكورونا.

وقالت الكنيسة الكاثوليكية، فى بيان اليوم الجمعة ، ناقش الأساقفة تجديد وتفعيل بعض اللجان الأسقفية المنبثقة عنه وتعيين رؤساء لها على النحو التالي، ‎المطران كريكور أغسطينوس كوستا، للجنة الأسقفية للعائلة؛ والمطران الأنبا باخوم نصيف؛ للجنة الأسقفية للإعلام؛ و المطران الأنبا كيرلس وليم، للجنة الأسقفية للعدالة والسلام؛ والمطران الأنبا دانيال لطفى، للجنة الأسقفية للتعليم المسيحي، و المطران الأنبا توما حليم حبيب؛ للجنة الأسقفية للشباب، والمطران كلاوديو لوراتي؛ للجنة الأسقفية للمهاجرين، و المطران الأنبا بشارة جودة؛ للجنة الأسقفية للدعوات؛ والمطران الأنبا باخوم ناصيف؛ للجنة الأسقفية للأنشطة الرسولية.

والمطران الأنبا توماس عدلي ، للجنة الأسقفية للحوار المسكوني؛ و المطران الأنبا عمانؤيل عياد؛ للجنة الأسقفية للحوار بين الأديان والعلاقات العامة؛ والمطران جورج شيحان؛ ممثل المجلس لدى هيئة كاريتاس مصر؛ والأب بولس ساتي؛ ممثل المجلس لدى الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية.

وناقش أعضاء المجلس التقارير السنوية المقدمة من كل اللجان والهيئات التابعة للمجلس؛ مثمنين للجهود حيثما تبذل؛ ومقدمين التوجيه والتدبير حينما يستدعي الأمر، وقد وجه المجلس خالص الشكر للآب ميلاد صدقي زخاري اللعازري؛ الأمين العام للمجلس؛ على كل مجهوداته طوال الفترة الماضية. واحتراما لرغبته في عدم التجديد له ببلوغه نهاية فترة خدمته قام المجلس، بانتخاب الأب يوسف عبد النور اليسوعي خلفا له، كما شكر المجلس الأب ميلاد شحاتة الفرنسيسكاني على خدمته طوال ست سنوات؛ وقام بتعيين الأب ميلاد جودة الفرنسيسكاني خلقًا له كأمين عام مساعد.