شكرا لقرائتكم خبر عن تذاكر مجانية لمرضى السرطان ومرافقيهم بالقطارات.. اعرف قواعد صرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة السكة الحديد، أنه يجرى صرف تذاكر سفر مجانية لمرضي الأورام السرطانية ورافقيهم، و"الخليج 365" يقدم فى 6 معلومات كل ما تريد معرفته عن التسهيلات والتخفيضات التى تقدمها هيئة السكة الحديد لمرضى السرطان ومرافقيهم خلال استقلال القطارات فى التقرير التالى:

1- يتم صرف تذاكر سفر مجانية لمرضي الاورام السرطانية.

2- يحصل مرافق مريض السرطان على تذكرة مجانية متى كان المريض سنه أقل من 10 سنوات.

3- تسمح هذه النوعية من التذاكر باستقلال القطارات الأسبانى والفرنساوى الدرجة الثانية مكيفة.

4- يتم إصدار كارت ذكى سنوي في بداية كل عام من الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات بقطاع المسافات الطويلة بالهيئة للتعامل به علي شبابيك التذاكر لصرف المقاعد المخصصة لمرضى السرطان بموجب هذا التصريح أو الكارت من مكاتب حجز وصرف التذاكر .

5- كل كارت يكون موضح به بيانات وصورة المريض بالأورام ومحطات القيام والوصول.

6- يسمح الكارت الذكى لمريض السرطان بحجز رحلة واحدة فقط يومياً في الاتجاه الواحد بحيث يتم حجز رحلة ذهاب وأخرى عودة فقط .

