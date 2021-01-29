شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات..التعليم: 7 آلاف معلم تقدموا لتغيير مسمى الوظيفة والموافقة لـ6 آلاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم.



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