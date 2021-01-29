شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط لحوم جمال فاسدة فى أوسيم قبل توزيعها على التجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضبطت أجهزة مركز ومدينة أوسيم بالجيزة، برئاسة الدكتور فرج عبد العاطى، لحوم جمال ميته، قبل توزيعها على محال الجزارة بأوسيم، وتم إعدام المضبوطات بمعرفة الطب البيطرى، وذلك بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، للارتقاء بمنظومة النظافة والتجميل.

وبتوجيهات الدكتور إبراهيم الشهابى، نائب المحافظ للمراكز والمدن، وتحت إشراف الدكتور فرج عبد العاطى، رئيس مركز ومدينة أوسيم، قام رجال قطاع النظافة والتجميل بالمدينة والوحدات المحلية، "برطس والبراجيل والكوم الأحمر وبشتيل"، بأعمال النظافة اليومية، حيث تم رفع تجمعات القمامة اليومية على مستوى المدينة والوحدات المحلية والقرى التابعة 405 طن تقريبًا ورفع كافة المخلفات.

كما نفذ رجال الإنارة بالوحدة المحلية بالبراجيل، أعمال الصيانة الدورية وتركيب لمبات ليد جديدة بأعمدة الإنارة بمنطقة المقابر بالبراجيل، حيث تم أعمال الصيانة وتركيب لمبات ليد جديدة داخل منطقة المقابر، وجارى العمل المستمر للارتقاء بمنظومة الإنارة بمركز ومدينة أوسيم.