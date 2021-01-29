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مصر للطيران تزين طائرة الأهلي إلى الدوحة استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم

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القاهرة - سامية سيد - بشعار النادي الأهلي علي جميع مقاعد الطائرة احتفالا بهذه المناسبة، غادرت على متن رحلة خاصة لمصر للطيران رقم MS3200 من صالة 4 بمطار القاهرة الدولي ، بعثة النادي الأهلي منذ قليل إلى الدوحة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية والذي تستضيفه دولة قطر خلال الفترة من 4 وحتى يوم 11 فبراير القادم.

 

وسيرت مصر للطيران رحلة خاصة لنقل بعثة النادي الأهلي على أحدث طائراتها من طراز A320Neo، حيث إنهم يمثلون الكرة المصرية في هذا البطولة الأكبر دوليا لأندية كرة القدم حول العالم والتي يسعى خلالها فريق النادي الاهلي لتقديم إنجاز جديد يضاف لإنجازاته.

 

هذا وخصصت مصرللطيران فريق عمل لاستقبال البعثة في صالة 4 بمطار القاهرة الدولي لتسهيل إجراءات السفر لهم وكذلك استقبالهم بمطار الدوحة مع اتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس .

 

جدير بالذكر أن مصرللطيران تسير حاليا رحلة يوميا من القاهرة الي الدوحة .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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