شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تزين طائرة الأهلي إلى الدوحة استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بشعار النادي الأهلي علي جميع مقاعد الطائرة احتفالا بهذه المناسبة، غادرت على متن رحلة خاصة لمصر للطيران رقم MS3200 من صالة 4 بمطار القاهرة الدولي ، بعثة النادي الأهلي منذ قليل إلى الدوحة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية والذي تستضيفه دولة قطر خلال الفترة من 4 وحتى يوم 11 فبراير القادم.

وسيرت مصر للطيران رحلة خاصة لنقل بعثة النادي الأهلي على أحدث طائراتها من طراز A320Neo، حيث إنهم يمثلون الكرة المصرية في هذا البطولة الأكبر دوليا لأندية كرة القدم حول العالم والتي يسعى خلالها فريق النادي الاهلي لتقديم إنجاز جديد يضاف لإنجازاته.

هذا وخصصت مصرللطيران فريق عمل لاستقبال البعثة في صالة 4 بمطار القاهرة الدولي لتسهيل إجراءات السفر لهم وكذلك استقبالهم بمطار الدوحة مع اتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن مصرللطيران تسير حاليا رحلة يوميا من القاهرة الي الدوحة .