شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد موقع حريق التوفيقية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة موقع الحريق الذى اندلع صباح اليوم بمنطقة التوفيقية يرافقه نائب المحافظ للمنطقة الغربية اللواء إبراهيم عبد الهادى، واللواء يحيى الأدغم، رئيس حى الأزبكية.

كان محافظ القاهرة قد قرر تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات التى نشب بها الحريق لبيان مدى تأثرها، وتلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة صباح اليوم بلاغًا بنشوب حريق بالعقارين 13 و16 شارع التوفيقية من شارع البورصة بحى الأزبكية وعلى الفور انتقل مسئولو الحماية المدنية و الغاز والكهرباء والإسعاف والحى لمكان الحادث.

وتبين أن الحريق اندلع بالعقارين رقم 14 وهو عقار خالى ورقم 16 وبه عدد من المحلات ثم انتقل الى العقار رقم 10 المقابل وأسفر الحريق عن خسائر بـ22 محلا تقريبًا وتمكنت قوات الحماية المدنية بمشاركة 13 سيارة إطفاء و2 عربة خزان من إطفاء الحريق دون مصابين .

ووجه محافظ القاهرة بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق .