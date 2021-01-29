شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 23 سفينة صادر ووارد خلال آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة ميناء دمياط أن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 23 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23148 طن تشمل 7056 طن رمل و8012 طن فوسفات و7650 طن يوريا و 430 طن ورق مناديل .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 26037 طن تضم 11917 طن ذرة و 2032 طن حديد و10017 طن خردة و 397 طن خشب زان و 1674 طن ابلاكاش.

وسجل إجمالى حركة الصادر من الحاويات 637 حاوية مكافئة تشمل خضراوات "بطاطا وفاصوليا وبطاطس و خرشوف" و حاصلات زراعية "أرز و بصل" وفواكه "برتقال وفراولة ورمان و جريب فروت" يتم تصديرها إلى كل من الامارات والسعودية وانجلترا وهولندا وسريلانكا وألمانيا ومالطا وسنغافورة و هونج كونج و سلوفينيا والصين والهند .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 323 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 978 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 86422 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 48516 طنا ،كما بلغت حركة تداول الشاحنات 3652 شاحنة .