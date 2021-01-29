"تعالي أوديكي الشغل".. لماذا ذُبحت "راندا" على يد شقيقها في أكتوبر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تفاصيل جديدة كشفتها تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة في مقتل سيدة على يد شقيقها بأكتوبر قبل نهاية العام الماضي بيومين.

البداية بتلقي مدير مباحث الجيزة إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة ترتدي ملابسها وبها آثار طعنات بنطاق قسم ثاني أكتوبر.

انتقلت قوة إلى محل البلاغ، وتبين أن الجثة لسيدة مطلقة تدعى "راندا" تبلغ من العمر 34 سنة، تقيم منطقة الخارطة الجديدة بدائرة قسم الجيزة وبها 4 طعنات بمنطقة الرقبة.

فريق بحث رفيع المستوى ترأسه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وفرقة أكتوبر بقيادة العميد علاء فتحي، وعكفوا على فحص علاقات المجني عليها.

خلافات الضحية مع شقيقها وشجارهما المتكرر كانا مفتاح حل القضية. توصلت تحريات العقيد فوزي عامر مفتش قطاع أكتوبر، إلى أن المشكو في حقه اصطحب الضحية إلى منطقة خالية من السكان وسدد لها طعنات بسلاح أبيض تاركا جثتها في الخلاء.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت مأمورية بقيادة المقدم إسلام سمير رئيس مباحث قسم ثان أكتوبر، من ضبط المتهم الذي أقر بجريمته معللا السبب إلى شكه في سلوكها لاسيما بعد طلاقها من زوجها، وتناقل الأهالي بعض الراويات التي تخص شرفها.

وقال المتهم إنه شقيقته تزوجت مرات عدة، آخرها انتهت بخلافات زوجية متكررة انتقلت بعدها مع طفليها "ولد 4 سنوات - بنت 3 سنوات" للإقامة مع والدتها منذ 3 أشهر لافتا إلى أنها تعمل في "بيوتي سنتر".

"مراتي بتعايرني بأختي" أضاف أن حديث الأهالي عن سلوكيات شقيقته كان نقطة الخلاف الدائم بينه وبينه أخته من جهة ومع زوجته من جهة أخرى والتي طالما عنفته "روح شوف أختك".

قبل يومين من نهاية العام الماضي، اصطحب المتهم شقيقته بدعوى "تعالي أوديكي الشغل" حتى وصلا إلى منطقة خالية من السكان بمدينة 6 أكتوبر.

داخل السيارة أشهر المتهم سلاحا أبيض وانهال عليها بالطعنات خاصة بمنطقة الرقبة، تاركا جثتها في الخلاء ظنا أن فعلته لن تنكشف.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه تمهيدا لإحالته للمحاكمة.