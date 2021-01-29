فريق استقبال وطائرة خاصة.. مطار القاهرة يعلن مغادرة بعثة الأهلي إلى الدوحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

بشعار النادي الأهلي على جميع مقاعد الطائرة، غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم، عصر الجمعة، على متن طائرة خاصة تابعة لمصر للطيران، رحلة رقم MS3200 من صالة 4 بمطار القاهرة الدولي، متجهة إلى الدوحة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، والذي تستضيفه دولة قطر خلال الفترة من 4 وحتى يوم 11 فبراير المقبل.

وسيرت مصر للطيران رحلة خاصة لنقل بعثة النادي الأهلي على أحدث طائراتها من طراز A320Neo، لتمثيل الكرة المصرية في البطولة الأكبر دوليا لأندية كرة القدم حول العالم، والتي يسعى خلالها الشياطين الحمر لتقديم إنجاز جديد يضاف لإنجازاته.

وخصصت الشركة فريق عمل لاستقبال البعثة في صالة 4 المخصصة للطائرات الخاصة بمطار القاهرة الدولي، لتسهيل إجراءات السفر لهم، واستقبالهم بمطار الدوحة، مع اتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن مصر للطيران تسير حاليا رحلة يوميا من القاهرة الي الدوحة .