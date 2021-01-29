أخبار مصر

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي "المانجو" يجب مراعاتها في فبراير

0 نشر
0 تبليغ


محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول المانجو مراعاتها، خلال شهر فبراير.

و تمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

1- المحافظة على انتظام الرى خلال الموسم
2-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.

3- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة
.
4-الاهتمام بنظافة النقاطات و الفلاتر.

5- استكمال دهان الجذوع بالبلاستك لحماية الاشجار من اشعة الشمس خلال موسم النمو.

6-الري الفوري بعد سقوط الامطار حتي لا يحدث تراكم الأملاح حول الجذور.
7-يتم وقف أي رش في حالة سقوط الأمطار أو الهواء الشديد.

8-الالتزام بتوصيات و التركيزات المدونة علي عبوات الرش سواء الرش الفطري او الرش الحشري و ذلك لضمان الوصول إلى أفضل النتائج و تغيير المبيد في كل رشة ان امكن ذلك
.
9-الرش في الصباح الباكر او اخر اليوم وعدم الرش في الحرارة العالية حتي لا يحدث احتراق الأوراق.

10-التأكد من صلاحية المبيد المستخدم قبل الذوبان في الماء لضمان تحقيق الكفاءة المطلوبة.

11- إزالة السرطانات وهي النموات الموجودة أسفل منطقة التطعيم
12- تربيط الفروع المائلة في صنف المانجو الكيت.
12-- يتم إزالة الشماريخ الزهرية مع ترك 1/2 سم بين البرج و الشمراخ و يتم وقف التقصيف في10/2 و ذلك لضمان تكوين الشماريخ الجديدة
ثانيا : التسميد
الراية الاولي : 2ك سلفات نشادر
الراية الثانية : 3ك سماد مركب 19 -19-19
الرية الثالثة : 3ك سلفات بوتاسيوم
الرية الرابعة : 6 لتر من ( حامض نيتريك + حامض الفوسفوريك + حامض كبريتيك)
الرية الخامسة : 1ك سلفات حديد + 1ك سلفات ماغنسيوم + 1ك سلفات زنك +1ك سلفات منجنيز
ثالثا : برنامج الري

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا