شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تنعي الفنان محمود عبد الغفار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة وجميع القطاعات والهيئات، الفنان محمود عبدالغفار الذي غيبه الموت في الساعات الأولى من صباح اليوم، الجمعة، 29 يناير عن عمر يناهز 60 عاما، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وقالت الوزيرة إن «الساحة الفنية فقدت أحد رموز مسرح الطليعة، الذي كان نموذجا في الاجتهاد والمثابرة والإيمان بقيمة الفن ورسالته، وأكدت أن مسيرته الفنية ستظل خير شاهد على احترامه للإبداع الجاد».

يُذكر أن الفنان الراحل محمود عبدالغفار ولد في 20 يناير 1961 وبدأ مسيرته الفنية في حقبة الثمانينيات، وجسد العديد من الأدوار الثانوية المساعدة والمتنوعة في مجالات السينما والمسرح والتليفزيون، بالإضافة إلى العديد من الأعمال المسرحية والتليفزيونية والسينمائية الأخرى.