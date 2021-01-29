شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. وزير التنمية المحلية يلتقي محافظا قنا والأقصر لمتابعة تكليفات «تطوير الريف المصري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقوم اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، غدا السبت، بزيارة إلى محافظة الأقصر، لتفقد عدد من المشروعات التابعة لبرنامج الأغذية العالمي، وبحث ربطها بالمشروعات والمبادرات الناجحة والمتميزة للوزارة في باقي محافظات الصعيد.

ومن المقرر أن يشارك في الزيارة كل من المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، ومنجستاب هايلي الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة، وآلاء الزهيرى مسؤول العلاقات مع الجهات الحكومية بالبرنامج وعدد من قيادات الوزارة.

وقال بيان صحفي الجمعة، إن الزيارة تشمل زيارة مركز الأقصر التنسيقي للابتكار ونقل المعرفة، حيث سيقوم بالتوقيع المشترك مع منجستاب هايلي على اتفاقية التعاون بين الوزارة والبرنامج والاتفاق على مجالات التعاون المشترك.

كما سيعقد الوزير، تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً مع كل من اللواء أشوف الداودي محافظ قنا، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، بحضور ومشاركة رؤساء المراكز المستهدفة في المرحلة الجديدة لمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة والتي تستهدف ١٥٠٠ قرية في ٥١ مركز خلال العام الحالي.

وتستهدف المرحلة الحالية للمبادرة الرئاسية ٧ مراكز في محافظتي الأقصر وقنا، ويشارك في الاجتماع الموسع ممثلي الجهات المسئولة عن التنفيذ وهي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومسئولي أجهزة وزارة الاسكان سواء جهاز التعمير أو الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فضلاً عن ممثلي المديريات والهيئات الخدمية بالمحافظتين.

ويسعي الاجتماع للتعرف على التقدم في اجراءات الدراسات الفنية وأعمال المقايسات استعداداً للتنفيذ الفورى للمشروعات المخططة.

كما سيقوم الوزير بنقل توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للمحافظين وقيادات الإدارة المحلية بالمحافظتين بهدف الإسراع بعملية التنفيذ والالتزام بالمدي الزمني الذي حدده الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتهاء من هذا البرنامج الطموح.

الجدير بالذكر أن زيارة وزير التنمية المحلية تأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء الأسبوع الماضي بضرورة التواجد الميداني على الأرض والتواصل المباشر مع الجهات المحلية والخارجية المسئولة عن تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري وإزالة أي معوقات بشكل فوري.