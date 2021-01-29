شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة لمؤسسة تطوير «الدقهلية» وعدد من نواب البرلمان لمناقشة قضايا المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مؤسسة تطوير الدقهلية برئاسة المهندس محمد عبدالعظيم، مساء الخميس، ندوة تضم عدد من نواب الدقهلية لمناقشة المشاكل التي تعانى منها المحافظة للعمل على حلها خلال الفترة القادمة وذلك بنادي الشرطة بالمنصورة.

شارك في الندوة النائبات الدكتور فرحة الشناوي نائب رئيس جامعة المنصورة الأسبق والكاتبة ضحى عاصي والدكتورة نسرين عمر عميد كلية الطب السابق والدكتورة عبلة الألفي والدكتورة ولاء التمامي وولاء عبدالفتاح والمهندسة مرفت عازر والنواب أحمد الشرقاوي ووحيد فوده عضوا مجلس النواب عن دائرة بندر المنصورة والدكتور مكرم رضوان عضو مجلس النواب عن دائرة دكرنس وبنى عبيد وشربين .

كما شارك بالندوة التي أدارها الدكتور السعيد عبدالهادي عميد كلية الطب الأسبق لفيف من الشخصيات العامة والصحفيين وأساتذة الجامعة وعمداء الكليات .

وناقش النواب والحضور أهم مشاكل محافظة الدقهلية وعلى رأسها سوء أحوال النظافة وانتشار أكوام القمامة بالشوارع واغيتال حدائق المحافظة ومنها أزمة حديقة الحيوان والتي تحولت إلى خرابة بعدما كانت حديقة الحيوان الوحيدة بالمنطقة والتي توقفت أعمال التطوير بها وعدم قيام المحافظة بإتخاذ أي إجراءات ضد منفذى العملية، وكذلك انشاء محلات على حديقة شجرة الدر واغتيال حدائق شارع الجيش بوضع أكشاك فيها وضياع حديقة الهابي لاند وسوء الخدمة الصحية القرى ومشاكل مراكز الشباب وبيوت الثقافة .

وقالت النائبة الدكتورة فرحة الشناوي أنها تقدمت بطلب احاطة حول الوضع المأسوي لحديقة الحيوان وكذلك انشاء محلات على حديقة شجرة الدر بما يهدد بضياعها أسوة بما حدث بحديقة الحيوان وذلك بعدما استشعرت ذلك من شكاوى المواطنين المتعددة «

ودعت للتكاتف بين نواب المحافظة عند مناقشة تلك القضايا لنقل نبض أبناء المحافظة ومطالبهم للمسئولين .

وأكدت النائبة الدكتورة ضحى عاصي أن التقاء النواب من أبناء محافظة الدقهلية مع الشخصيات العامة من أعضاء المؤسسة والمهتمين بقضايا المحافظة يختصر الكثير من الوقت والجهد لحل المشاكل التي تأن منها المحافظة وأكدت أن النواب وأبناء المحافظة همومهما واحدة وهى الارتقاء بالخدمة المقدمة لأنباء محافظة عريقة مثل محافظة الدقهلية .

وأشار النائب وحيد فودة إلى أن محافظة الدقهلية بها العديد من المشاكل التي تحتاج لتكاتف أبنائها ويجب التنسيق عند العمل داخل المجلس لحل تلك المشاكل من خلال عرض المشكلة والبحث عن حلها مع الجهات التنفيذية .

وأشار النائب أحمد الشرقاوي إلى أن تحرك النائب في أي ملف داخل المجلس يحتاج معه إلى دعم الشارع الدقهلاوي واهتماه بنفس القضية لأن النواب هم ممثلين الشعب بالمجلس ويجب أن يستشعر التنفيذي أن ما يطرحه النائب هو فعلا ما يشتكى منه المواطنين وليس لأى مصلحة شخصية

وقال «الظهير الشعبي هو أقوى أدوات النائب داخل المجلس ليكون معبرا حقيقة عن هموم أبناء دائرته ولن يتم ذلك إلا من خلال مناقشة القضايا العامة والملحة التي يشتكى منها المواطنين»

وطالب النائب مكرم رضوان بوضع أولويات للقضايا الملحة بالمحافظة والعمل على مناقشتها وحلها تباعا سواء داخل اللجان أو المجلس

وأكد المهندس محمد عبدالعظيم رئيس أمناء مؤسسة تطوير الدقهلية أن المؤسسة تضم العديد من الشخصيات العامة التي تمثل جميع شرائح المجتمع الدقهلاوي وأنها تهتم بالقضايا العامة التي تهم المحافظة وتسعى لمساعدة التنفيذين في حل العديد من القضايا منت خلال مبادرات المشاركة المجتمعية وتطمح لتعاون مثمر مع نواب المحافظة من خلال الدعم والطرح

وأشار إلى تكرار تلك الندوات واللقاءات لطرح القضايا للمناقشة والخروج بخطوات عملية لحلها من خلال النواب وأبناء المؤسسة بمختلف المجالات.

ندوة لمؤسسة تطوير الدقهلية وعدد من أعضاء البرلمان لمناقشة مشاكل المحافظة

ندوة لمؤسسة تطوير الدقهلية وعدد من أعضاء البرلمان لمناقشة مشاكل المحافظة

ندوة لمؤسسة تطوير الدقهلية وعدد من أعضاء البرلمان لمناقشة مشاكل المحافظة

ندوة لمؤسسة تطوير الدقهلية وعدد من أعضاء البرلمان لمناقشة مشاكل المحافظة

ندوة لمؤسسة تطوير الدقهلية وعدد من أعضاء البرلمان لمناقشة مشاكل المحافظة

ندوة لمؤسسة تطوير الدقهلية وعدد من أعضاء البرلمان لمناقشة مشاكل المحافظة

ندوة لمؤسسة تطوير الدقهلية وعدد من أعضاء البرلمان لمناقشة مشاكل المحافظة

ندوة لمؤسسة تطوير الدقهلية وعدد من أعضاء البرلمان لمناقشة مشاكل المحافظة

ندوة لمؤسسة تطوير الدقهلية وعدد من أعضاء البرلمان لمناقشة مشاكل المحافظة

ندوة لمؤسسة تطوير الدقهلية وعدد من أعضاء البرلمان لمناقشة مشاكل المحافظة

ندوة لمؤسسة تطوير الدقهلية وعدد من أعضاء البرلمان لمناقشة مشاكل المحافظة