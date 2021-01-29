شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 16 منشأة غذائية في حملات تفتيشية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بمراكز أولاد صقر، وبلبيس، والقنايات، والصالحية الجديدة، ومشتول السوق، والحسينية، حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة، في إطار المرور المكثف على المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط ١٦ منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص، وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، منها ٨ منشآت بمركز أولاد صقر، و٣ منشآت بمركز بلبيس، و٣ منشآت بالصالحية الجديدة، ومنشأة بمشتول السوق، وأخرى بمركز الحسينية، وتمت مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة، كما تم إعدام طن، ٢٤٥ كجم أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، منها ٦٥٠ كجم بالقنايات، و٢٢٠ كجم بالصالحية الجديدة، و١٥٥ كجم بمركز الحسينية، و١٠٠ كجم بمركز أولاد صقر، و٩٠ كجم بمشتول السوق، و٣٠ كجم بمركز بلبيس، وتم سحب ١٩٦ عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، كما تم تحرير ٦٨ محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة.

وأكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية على المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.