شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مراحل صناعة الخزف (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الفنانة التشكيلية أسماء الصاوي، إن صناعة الخزف تجري على عدة مراحل وبفريق كامل قبل الخروج بالشكل النهائي.

وأوضحت أسماء الصاوي خلال استضافتها مع الإعلامية هند النعساني مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الجمعة، أن المرحلة تبدأ بعمل قالب للشكل المطلوب من الجبس قبل مرحلة الرسم عليه ثم مرحلة الحفر والنحت.

وأضافت أنه بعد مرحلة النحت تأتي مرحلة عمل قالب من جديد على الجبس لتأتي مرحلة التشكيل بالطين قبل المرحلة النهائية للدخول في الفرن، مؤكدة أن تلك المراحل لا يستطيع شخص عملها بمفرده وتكون بفريق كامل من متخصصين.