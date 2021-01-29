شكرا لقرائتكم خبر عن عالم أزهري: الأطقم الطبية في مراتب المجاهدين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ عبدالعزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الأطقم الطبية التي تصارع وتحارب جائحة كورونا في مرتبة المجاهدين،

وأكد النجار النجار خلال استضافته مع الإعلامي محمد جاد مقدم برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الجمعة، الأطقم الطبية يُجاهدون ويُعرضون أنفسهم للخطر لا يقلون عن من يحرس الحدود في الداخل أو الخارج لأنه يحرس صحة الإنسان.

وأضاف أن الأطقم الطبية لا تقتصر فقط على الأطباء والممرضين لكن أيضا عمال النظافة والأمن بالمستشفيات وكل من يساهم في ذلك ويعرض نفسه للخطر وهو يعلم أنه بين لحظة وأخرى قد تنتقل إليه العدوى فليس لهم جزاء إلا الجنة لأنه آثر حب الوطن ومن ينتسبون إليه على حب نفسه.