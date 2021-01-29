شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه مطروح»: سحب تجمعات مياه الأمطار ولا تأثير بالمناطق المخدومة بالصرف الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور إبراهيم خالد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، رفع درجة الاستعداد القصوى، وجاهزية فرق الطوارئ والأزمات والانتشار السريع، وتحديد نظام العمل بنظام النوبتجيات على مدار الساعة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار.

وقال «خالد» إن محافظة مطروح شهدت أمس أمطار متوسطة على العديد من المناطق، ويتم التعامل الفورى من خلال الفرق والمعدات المتمركزة على المحاور الرئيسية.

وأشار إلى أنه يتم الدفع بسيارات الكسح للأماكن غير المخدومة بشبكات الصرف الصحي لرفع أي تراكمات المياه قد تعوق حركة سير السيارات أو المواطنين.

وتابع أن المناطق الحيوية بوسط المدينة والمخدومة بشبكات صرف مياه الأمطار لم تتأثر بسقوط الأمطار، لاستيعاب شبكة الصرف الصحى لها.

وأضاف أن هناك تنسيق كامل مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وغرفة عمليات وطوارئ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر أجهزة اللاسلكى، والمتابعة المستمرة من المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة للموقف أولا بأول.