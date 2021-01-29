شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن 1170 مواطن بالقافلة الطبية بالحبيلات الغربية بأبوتشت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير مديرية الشؤون الصحية بقنا، أن إدارة القوافل الطبية بقيادة الدكتور أحمد على مدير إدارة القوافل قد قامت بتنظيم قافلة طبية بقرية الحبيلات الغربية بمركز أبوتشت، والتي استمرت لمدة يومين متتاليين حيث نجحت خلالها القافلة في الكشف عن 1170 مواطن خلال يومين شملت الكشف عن 360 باطنة،78 جراحة،73 نساء،383 اطفال،277 عظام،53 تنظيم أسرة، هذا بالإضافة إلى تحويل 65 إلى معمل الدم و21 إلى معمل الطفيليات، كما تم تنفيذ 67 أشعة للمرضى المحتاجين، بالإضافة إلى تحويل 16 حالة إلى المستشفى لتلقي العلاج المناسب، كما تم خلال القافلة استخراج 5 قرارات علاج على نفقة الدولة.

وأوضح «تاوضروس»، أن القافلة لم تقتصر على الكشف والعلاج ولكن أيضا للتوعية وإعطاء نصائح طبية، حيث قدمت الدكتورة ابتسام مدير إدارة الثقافة الصحية بالمديرية ومسؤولة الثقافة الصحية بإدارة أبوتشت هدى عنتر عددا من الندوات الثقيفية لـ 84 مواطنًا شملت التوعية والتثقيف حول مخاطر الأمراض وطرق الوقاية والحماية منها وطرق الوقاية من فيروس كورونا.

قافلة طبية بقنا

قافلة طبية بقنا

قافلة طبية بقنا

قافلة طبية بقنا