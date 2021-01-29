شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل تجريبي لمنظومة التأمين الصحي بالإسماعيلية في 3 مستشفيات و22 وحدة قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن البدء في التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية بتشغيل 3 مستشفيات لتقديم خدمات المنظومة كاملة وفق أحدث المعايير العالمية للمنتفعين بالمحافظة قريبًا.

وكشف السبكي، في بيان، أن مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالإسماعيلية تشمل أيضًا تشغيل ٢٢ مركز ووحدة صحية، يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للمنتفعين بخدمات المنظومة الجديدة، مشيرًا إلى أن عمليات التسجيل مستمرة في الوحدات والمراكز، ومضيفًا أن محافظة الإسماعيلية أعلى المحافظات تسجيلًا في منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد رئيس الهيئة خلال جولته الميدانية بمنشآت المنظومة بالمحافظة لمتابعة التشغيل التجريبي للمنشآت المقرر دخولها نظام التأمين الشامل، أنه تم رفع كفاءة وتطوير المنشآت الصحية على أعلى مستوى من المعايير الإنشائية والتجهيزات الطبية وغيرالطبية مع تزويدها بأحدث التقنيات العالمية التي تيسر على المنتفع التشخيص والعلاج.

وقال: «بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية باستغلال التكنولوجيا لتوفير سبل الرعاية الطبية للمنتفعين سيتحقق رضاء المنتفع عن الخدمة، ويكون داعم لها»، مشيرًا إلى أنه تم تفقد العيادات الخارجية والأقسام الداخلية والطوارئ بالمستشفيات لمتابعة آليات التشغيل والإطمئنان على عملها بكفاءة ووفق المقاييس العالمية.

وأوضح السبكي أنه تفقد عيادات طب الأسرة والباطنة والأطفال والأسنان وغرف تسجيل الملفات الفردية والعائلية للمواطنين بالمراكز والوحدات الصحية المقرر عملها ضمن مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالمحافظة قريبًا.

د.أحمد السبكي مساعد وزير الصحة خلال تفقده منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الاسماعيلية

د.أحمد السبكي مساعد وزير الصحة خلال تفقده منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الاسماعيلية

د.أحمد السبكي مساعد وزير الصحة خلال تفقده منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الاسماعيلية