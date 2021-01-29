شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 18 مخالفة تموينية متنوعة في حملة بـ«إسنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، بحملة داخل مركز إسنا، استهدفت المرور على المخابز والأسواق والمطحن وجميع الأنشطة التموينية المتنوعة، برفقة عبد الرازق الصافي وكيل المديرية، وجبريل بكري مدير التجارة الداخلية، والرقابة التموينية، وفراج أحمد مدير إدارة تموين إسنا، ومفتشي التموين بالمديرية والإدارة.

وأسفرت الحملة، عن تحرير 18 مخالفة تموينية، عبارة عن ضبط 27 جوال سماد زراعي محظور تداوله بالأسواق، و 700 كمامة، و 200 جوانتى طبي بدون فواتير، وعدد 6 أجولة دقيق بلدي داخل احد المخابز البلدية به بعض الشوائب والسوس، عدد 4 أجولة علف وردة خشنه داخل أحد المخابز البلدية.

كما شملت المحاضر، عدد 3 محاضر عدم وجود شهادة صحية، 3 محاضر إدارة منساة بدون ترخيص، محضر غلق مشروع جمعيتي دون عذر أثناء مواعيد العمل الرسمية، 2 محضر إنتاج خبز غير مطابق المواصفات، ومحضر عدم وجود قائمة، عدد 3 محاضر تصرف في طن دقيق مخابز بلدي، وتحرير محضر غلق مخبز أثناء المواعيد الرسمية.

تم إخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.