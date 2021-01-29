شكرا لقرائتكم خبر عن حملة للتخلص من مخلفات الأمطار في بلطيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء مهندس أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، إنه تم توجيه حملة صباح اليوم الجمعة لرفع كفاءة الخدمات وتحسين المرافق للمواطنين ومتابعة أعمال تصريف مياه الأمطار بالمناطق الأكثر تجمعا للمياه.

يأتي ذلك مع ما تتعرض له القرى الساحلية تزامنا مع موسم تساقط الأمطار الغزيرة، وارتفاع منسوب مياه البحر الأبيض المتوسط، مما يؤثر على إرتفاع منسوب المياه الجوفية.

من جانبه، تابع إسماعيل عامر، رئيس الوحدة المحلية لقرية الشهابية، أعمال سحب ورفع تراكمات المياه من أمام المساجد والمنشأت الحكومية والخدمية ووسائل المواصلات والمحال التجارية والمخابز البلدية والأماكن التي يتوافد عليها المواطنين بشكل عام.