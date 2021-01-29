شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء من 11 دولة يشاركون في منتدى إقليمي حول سرطان عنق الرحم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استضاف منتدى الإقليمي حول سرطان عنق الرحم في دورته الثانية التي تنظمها جمعية أصدقاء مرضى السرطان، يومي 27 و28 يناير الجاري، أكثر من 35 من خبيراً ومتخصصاً في الرعاية الصحيّة وصنّاع قرار من 11 دولة عربية وأجنبية.

وناقش الخبراء وممثلون من التحالفات الوطنية والإقليمية لمكافحة سرطان عنق الرحم على مدى يومين، سبل دعم وتعزيز الجهود للحد من المعاناة الناجمة عن هذا النوع من المرض، بالإضافة إلى وضع الخطط والآليات التي من شأنها أن تتيح لشريحة أكبر من المجتمع الوصول إلى الخدمات الصحيّة والإرشادية للحد من الإصابة بالمرض.

وتضمن المنتدى سبع كلمات رئيسة وعدد من المحاور أهمها 2021: «أين وصلنا في جهود القضاء على سرطان الرحم»، و«مواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحيّة للمصابات بسرطان الرحم»، و«التوعيّة المجتمعيّة بسرطان الرحم»، و«دور التقدم والابتكار في منظومة مكافحة سرطان الرحم»، والتي تهدف إلى تحديد خطوات مبتكرة وعملية للحد من معدلات الوفيات للمصابات وإزالة العوائق التي تحول دون التمتع بصحة جيدة.

وعلى الرغم من أن سرطان عنق الرحم مرض يمكن الوقاية منه، إلى أن الدراسات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن هناك ضرورة ملحة لاتخاذ إجراءات حاسمة وفورية على المستويين الوطني والدولي لمواجهة هذا المرض وخاصة في ظل التوقعات بارتفاع عدد حالات الإصابة به إلى 700 ألف حالة سنويا بحلول عام 2030 وزيادة عدد الوفيات الناتجة عنه إلى 400 ألف حالة سنويا.

ويتحدث في المنتدى، نخبة من الخبراء والمختصين والعاملين، في مجال مكافحة السرطان من بينهم، الأميرة دينا مرعد، رئيسة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان، وعبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي، وسوسن جعفر، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى السرطان، والدكتور لؤي شبابنة المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للمنطقة العربية، وبيترا تينهوب بندر، مستشار تقني للصحة الجنسية والإنجابية في صندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتور نسيم بورغازيان، مسؤول فنيفي «يونايتد هيلثكير» الامراض غير سارية- منظمة الصحة العالمية، والدكتورة جولي تورود، نائب الرئيس التنفيذي ومدير المناصرة والشبكات في اتحاد السيطرة الدولية على السرطان، والدكتور كولم أومهوني، طبيب استشاري في الرابطة البريطانية للصحة الجنسية وفيروس نقص المناعة البشرية.

وجاء تنظيم المنتدى، الذي عقد افتراضياً، بعنوان «تسريع جهود مكافحة فيروس الورم الحليمي البشري وسرطان عنق الرحم»، تحت رعاية الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، المؤسس والرئيس الفخري لجمعية أصدقاء مرضى السرطان.