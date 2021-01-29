شكرا لقرائتكم خبر عن «التضحية والتفاني من أجل الوطن».. عنوان خطبة الجمعة بمسجد الإيمان في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقى الشيخ عبد الناصر بليح، خطبة الجمعه بمسجد الإيمان بقرية الزياده بمركز دسوق بعنوان «التضحية والتفاني من أجل الوطن».

وقال «عبدالناصر» في خطبته أن حب الوطن والتضحية من أجله هو واقع يستحق أن نعمل بحب وتفان من أجل المحافظة عليه لأنه أثمن ما في وجودنا وانتمائنا، فالوطن هو التاريخ والحضارة والتراث، وهو الذي سكن جسدنا وروحنا وذاكرتنا، ومن أجله وخاصة في هذه الفترة العصيبة نحتاج إلى العمل دون مقابل، لأن الوطن فوق كل شيء، فهو البيت الذي يسكن قلوبنا، والانتماء الذي نتفانى في سبيل رفعته؛ كونه واقعاً يستحق أن نعمل بحب، وتفانٍ للمحافظة عليه، فالتضحية من أجله بلا حدود،هو أعلى مراتب التضحية شرفاً، ورفعة لخدمة الدين العظيم، ونشر المنهج الصحيح.

وأضاف أيها الناس: «وإذا أردنا أن نأخذ العظة والعبرة وأن نأخذ أمثلة من التفاني للوطن فلابد لنا أن نذكر نماذج من الذين ضحوا من أجل الدين والأوطان :

فهذا رسولُ الله صلى الله عليه وسلَّم الذي ضرب لنا أروع الأمثلة في التضحية والفداء يضطرُّ إلى مغادرة بلده الذي وُلِد فيه وترعرع وترك أقرباءه وعشيرته،ليكون وطناً أخر يجد فيه متنفساً لدعوته فيقول وهو يغادرها بِنَبْرة من الحزنِ:«واللهِ إنَّك لَخيْر أرْض الله،وأحبُّ أرْض الله إلى الله ولوْلا أنِّي أُخْرِجْت منْك ما خرجْتُ»(الترمذي).

وتابع هذه هي أمُّ سلمة وهي أوَّل امرأة مهاجِرة في الإسلام تقول:«لَمَّا أجْمَع أبوسلمة الخروج إلى المدينة،أعد بعيرًا له، وحَملَنِي وحَمل معي ابنَه سلمة، ثم خرج يقود بعيره، فلمَّا رآه رجالُ بني المغيرة بن مَخْزوم، قاموا إليه فقالوا: هذه نفْسُك غلبْتَنا عليها، أرأيتَ صاحبتنا هذه، علامَ نترُكك تسير بها في البلاد؟ فأَخذوني،وغَضِبَتْ عند ذلك بنوعبدالأسد،وأهوَوْا إلى سلمة،وقالوا:» والله لا نترك ابننا عندها؛ إذْ نزعتُموها من صاحبنا، فتجاذبوا ابنِي سلمة حتى خلعوا يده، وانطلق به بنو عبدالأسد، وحبسَنِي بنو المغيرة عندهم، وانطلق زوجي أبوسلمة حتَّى لحق بالمدينة، ففُرِّق بيني وبين زوجي وبين ابني، فمكثَتْ سنة كاملة تبكي،حتَّى أشفقوامن حالِها،فخلَّوْا سبيلها،ورَدُّواعليها ابنها،فجمع الله شَمْلَها بزوجها في المدينة.