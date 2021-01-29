شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «أوقاف الإسكندرية»: الأئمة التزموا بالخطبة الموحدة عن «التضحية لأجل الوطن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى الأئمة خطبة الجمعة اليوم في مساجد وزارة الأوقاف بالإسكندرية، وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتسقة مع خطة الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أن الأئمة التزموا بالخطبة الموحدة، وتوقيتها والتي جاءت تحت عنوان «التضحية لأجل الوطن سبيل الشرفاء، والعظماء الأوفياء».

وألقى وكيل الوزارة خطبة الجمعة قال فيها أن حب الأوطان فطرة إنسانية عظيمة، وقيمة دينية جليلة، ولقد اقترن حب الوطن في القرآن الكريم بحب النفس، حيث يقول تعالى: وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقتلوآا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيارِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهۦ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا }، فالنفي السوية شديدة التعلق بوطنها.

وأضاف أنه لا شك أن حب الوطن ليس مجرد كلمات تقال، أو شعارات ترفع؛ إنما هو سلوك وتضحيات، فحب الوطن ساحة للعطاء، والتضحية لأجله بكل غال ونفيس، وقد قالوا: إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل، وأصالته، ونبله، وشهامته؛ فانظر إلى مدى ولائه لوطنه، وحسن انتمائه له، وحنينه إليه، وعمله لأجله، وهذا سبيل الشرفاء، والعظماء الأوفياء، فالوطنية الحقيقية فداء، وعزة، وكرامة، وإباء، وشموخ، واعتزاز بالوطن اعتزازا لا تفريط فيه: ومن ثم فإن الوطن يستحق منا التضحية لأجل عزته، ورفعته، وحفظه.

وأشاد «خشبة»، بجهود الأئمة وعمال المساجد في إعداد المساجد لاستقبال ضيوف الرحمن، مشيداً بالتزام الرواد الذي إنما يدل على وعي كبير وإدراك لخطورة هذه المرحلة الحالية الاستثنائية التي تمر بها البلاد من فيروس كورونا.