شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: التاريخ سيظل شاهدًا على من يعمل لصالح وطنه.. وعلى الخونة والعملاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة اليوم، من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس بالقاهرة، تحت عنوان «التضحية لأجل الوطن سبيل الشرفاء والعظماء الأوفياء»، وهو الموضوع الذي حددته وزارة الأوقاف ليكون خطبة الجمعة بالمساجد تزامنا مع احتفالات الدولة بعيد الشرطة، حضر خطبة الجمعة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وعدد من قيادات القوات المسلحة، وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة، ولفيف من قيادات وضباط وزارة الداخلية، والقوات المسلحة .

وقال وزيرالأوقاف في خطبة الجمعة: إن التضحية في سبيل الوطن والحفاظ عليه وعلى أمنه وسلامه واستقراره، والعمل على تقدمه وازدهاره، وقضاء حوائج أهله، إنما هو سبيل الشرفاء والعظماء الأوفياء، ودائمًا ما يسجل التاريخ بحروف من نور ويحفر في ذاكرته أسماء العظماء والشرفاء الذين يضحون في سبيل أوطانهم ويعملون على مجدها ورفعتها، وسيظل التاريخ شاهدًا على من يعمل لصالح وطنه، كما سيظل شاهدًا على الخونة والعملاء، وسيكتب بمداد من نور أسماء الشهداء والمصابين وسيكتب أسماء الخونة والعملاء بمداد الخيانة والعمالة.

وأضاف وزير الأوقاف: ينبغي أن نفرق بين شهيد الحق وقتيل الباطل من أهل الفتنة والضلال وجماعات أهل الشر الذين يستبيحون دماء الأبرياء، كما يجب أن نفرق بين الجهاد الذي هو حق وأهل البغي والإفساد في الأرض، كما ينبغي التفرقة بين مفهوم الجهاد والقتال فالجهاد أعم من الممكن أن يكون بالنفس والمال وبالقرآن الكريم أما الجهاد القتالي فقد تطور مدلول الكلمة وأصبحت تعني إعلان حالة الحرب أو إعلان التعبئة العامة أو الخاصة وهي حق حصري لولي الأمر الشرعي الذي أناط به القانون والدستور إعلان حالة الحرب فلم يكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد أن يعلن حالة الحرب سوى النبى صلى الله عليه وسلم بصفته نبيا وحاكما، وفي عهد الخلفاء أيضا كان القرار بيد الخليفة بنفسه باعتباره الحاكم ولم يحدث ذلك في تاريخ الإسلام، وعندما خرجت جماعات أطلق عليهم الخوارج والبغاة والمفسدين في الأرض وأجب الشرع قتال البغاة، وما سوى ذلك فساد وإفساد وبغى وضلال مبين.

واستعرض وزير الأوقاف، فضل الشهادة في سبيل الوطن عظيم، قائلا: لذلك نوجه تحية لشهدائنا الأبطال من الشرطة والقوات المسلحة، ونسأل الله أن يتقبلهم في الشهداء والصالحين مع الأنبياء والصديقين ولكن إلى جانب هؤلاء هناك من يضحون وما زالو يضحون بأنفسهم هم وهؤلاء المصابين الذين قدمت لنا وزارة الداخلية نموذجا رمزيا لهم الرائد البطل صلاح الحسيني، ومن هنا نوجه تحية خاصة للرائد صلاح الحسيني وكل المصابين الذين ضحوا بأعضائهم في سبيل الوطن.

ودعا وزير الاوقاف إلى ضرورة مساندة جهود الأجهزة الأمنية في حربها ضد الجماعات والتيارات الإرهابية .