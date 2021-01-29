شكرا لقرائتكم خبر عن «الأقصر الدولى» تجرى 42 عملية جراحية و16 قسطرة قلبية خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت الفرق الطبية في مستشفى الأقصر الدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية فى إجراء 42 عملية جراحية متنوعة و16 عملية قسطرة قلبية، وذلك في إطار ما تقوم به مستشفى الأقصر الدولي من إجراء عمليات جراحية متميزة، وتنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية.

وقال الدكتور إسماعيل العربي، مدير عام مستشفى الأقصر الدولي، إن المستشفى أجرت 21 عملية جراحية في القلب و9 عمليات لجراحة العظام و5 عمليات جراحة عامة و8 عمليات للأنف والأذن و5 عمليات مناظير جهاز هضمي و7 عمليات جراحية الرمد و3 عمليات جراحة عامة.

ووجه مدير المستشفى الشكر والتقدير لكل فريق العمل من الأطباء وأطباء التخدير وهيئة التمريض والفئات المعاونة لإتمام هذا العدد من العمليات بنجاح ويضاف إلى سجل نجاحات المستشفى.