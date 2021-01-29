شكرا لقرائتكم خبر عن فض سوق عشوائى وإزالة تعديات على أرض زراعية ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة سمسطا، اليوم الجمعة، بحملة لإعادة الانضباط وفرض سيادة القانون والإجراءات الاحترازية التي اقرتها الحكومة للوقاية من فيروس كورونا.

وقال ناصر سيف، رئيس مركز ومدينة سمسطا، إن متابعة الإزالة في المهد لتعديات على الأراضي الزراعية بزمام قرية الشيخ خطاب التابعة لقرية الشنطور.

وأضاف أنه تم فض أحد الأسواق العشوائية بالمركز وعدد من سرادقات الأفراح والعزاء وغلق سنتر للدروس الخصوصية كما تم تطبيق الغرامات على غير الملتزمين بارتداء الكمامات الواقية بأماكن التجمعات، وذلك خلال الحملات الميدانية التي تهدف إلى تطبيق قرارات رئاسة الوزراء فيما يتعلق يالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا لتوفير بيئة صحية وآمنة ومنعا لانتشار الفيروس وحرصا على سلامة وصحة المواطنين.

وتابع أنه تم تحرير 6 محاضر مخالفات تموينية لعدد من المخابز البلدية أثناء قيام إدارة التموين بحملة تفتيشية على المخابز البلدية بالمدينة للتأكد من إنتاج الخبز المدعم بالمواصفات والوزن القانوني ومراجعة ماكينات الصرف للمخابز والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه حيث تنوعت المخالفات بين نقص وزن وعدم حمل شهادات صحية سارية وعدم إعطاء بون للمواطنين، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم رصدها.