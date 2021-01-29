المئات يؤدون صلاة الجنازة على مأمور قسم بنها الأسبق (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى المئات من المواطنين صلاة الجنازة على جثمان اللواء مجدي راشد، مأمور قسم بنها الأسبق فى محافظة القليوبية، والذى توفي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد فى إحدي مستشفيات القاهرة.

وشيع المواطنين جثمان الفقيد عقب صلاة الجمعة وأداء صلاة الجنازة فى ساحة مسجد الفرقان بمدينة بنها وتم نقل الجثمان إلي مثواه الأخير بمقابر الأسرة فى قرية الشموت بمركز بنها.

وحضر الجنازة عدد من قيادات وزارة الداخلية ومديرية أمن القليوبية وقاموا بتقديم واجب العزاء إلي اللواء عبدالرحمن راشد، مساعد وزير الداخلية السابق، سكرتير عام محافظ أسيوط الأسبق.

وكانت الفقيد أصيب بفيروس كورونا قبل أيام وتم عزله فى أحد مستشفيات القاهرة، وتوفي فيها بعد أن ساءت حالته نتيجة الاصابة بالفيروس.

وشهدت مستشفيات محافظة القليوبية وفاة 5 حالات متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا داخل مستشفيات عزل قها ومستشفى التأمين الصحي ببنها.

شهيد كورونا فى القليوبية .. المئات يؤدون صلاة الجنازة على مأمور قسم بنها الأسبق

شهيد كورونا فى القليوبية .. المئات يؤدون صلاة الجنازة على مأمور قسم بنها الأسبق

شهيد كورونا فى القليوبية .. المئات يؤدون صلاة الجنازة على مأمور قسم بنها الأسبق