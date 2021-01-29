شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة شمال سيناء» تواصل مكافحة الذباب وناقلات الأمراض بمدينة العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت فرق مديرية الصحة بشمال سيناء عملها في مكافحة الذباب وناقلات الأمراض، وذلك حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، علاوة على تطهير بعض المنشآت .

وقال الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة، إن وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش برئاسة المهندس صبحى الفرماوي، استمرت في تنفيذ حملة مكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب في حي الزهور ومنطقة ابني بيتك وشارع أسيوط.

وأشار إلى أن عمليات الترصد الحشري ومكافحة الذباب والبعوض والقوارض مستمرة، إلى جانب عمليات التطهير والتعقيم لمواجهة فيروس كورونا، وذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .

يذكر أن فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش برئاسة وإشراف المهندس صبحى الفرماوي رئيس الوحدة مكافحة، ويضم الفريق كلا من المهندس محمود فايز والمهندسة الهام عايش والفنيين كمال السيد محمد شحاته والعامل محمد إسماعيل والسائق نافذ عبده مسلم.