بدء اجتماع رؤساء وسكرتيري عموم شباب الوفد بالوقوف دقيقة حداد على روح محمد نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

بدأ، منذ قليل، اجتماع اللجنة النوعية للشباب في حزب الوفد، مع رؤساء وسكرتيري عموم شباب الوفد بالمحافظات لبحث الاستعدادات الخاصة بانتخابات المحليات.

ويرأس الاجتماع فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، ومحمد فؤاد سكرتير مساعد الحزب، ورئيس اللجنة النوعية للشباب، وجمال شحاتة، أمين صندوق مساعد الحزب، وطارق تهامي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا، ومحمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب وعضو الهيئة العليا.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد على روح القطب الوفدي الدكتور محمد نصر، الذي توفى بعد صراع مع المرض.