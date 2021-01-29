تعرف على عقوبة المتخلف عن التصويت بانتخابات "الصحفيين" دون عذر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مينا غالي:

قرر مجلس نقابة الصحفيين، عقد جلسة خاصة يوم الأربعاء الموافق 10 فبراير، لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى قانون النقابة ولائحتها بشأن الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية، وإجراء الانتخابات في الموعد المقرر قانونًا يوم الجمعة 5 مارس 2021.

ونصت المادة (41) من قانون ٧٦ لسنة ١٩٧٠ الخاص بنقابة الصحفيين، على أن الانتخاب إجباري، ولا يجوز التخلف عنه بغير عذر يقبله مجلس النقابة، وإلا وقعت على العضو المتخلف غرامة مقدارها جنيه واحد تحصل إدارياً لحساب صندوق المعاشات والإعانات.

وقال محمد شبانة، سكرتير عام النقابة، إنه سيطرح على نقيب الصحفيين ضياء رشوان بدء المفاوضات لزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بعيدا عن إجراء الانتخابات المقررة فى مارس المقبل وما يصاحب ذلك من خطوات وإجراءات.

وواصل شبانة، أن الصحفيين اعتادوا على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا كل عامين ولا يجب ربط ذلك بالانتخابات، مشيرا إلى أن النقيب متحمس لذلك وأنه فى ظل الظروف الحالية لابد أيضا من الحديث عن صالح الصحفيين.