توافد بعثة الأهلي على مطار القاهرة استعدادا للتوجه إلى قطر - صور



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

توافد على صالة 4 المخصصة للطائرات الخاصة بمطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، بعثة النادي الأهلي استعدادا للسفر إلى قطر، على متن طائرة خاصة، لخوض منافسات كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

قالت مصادر بمطار القاهرة، من المقرر أن يتم إنهاء إجراءات سفر بعثة النادي الأهلي من صالة 4 بالمطار المخصصة للطائرات الخاصة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الجديد.

يترأس بعثة الأهلي في مونديال الأندية محمود الخطيب، رئيس النادي، كما تضم البعثة المهندس خالد مرتجي، عضو ‏مجلس الإدارة، منسق الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والعميد محمد مرجان، المدير ‏التنفيذي للنادي، المنسق الأمني لدى «فيفا» عن الأهلي، وجمال جبر، مدير إدارة الإعلام بالنادي، ‏والدكتور محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية، لمتابعة كافة الإجراءات الطبية، وأمير توفيق، مدير ‏إدارة التعاقدات والتسويق، ونائبه أشرف عمر، وحنان الزيني، مسئول تراخيص اللوائح لدى ‏الأهلي، إلى جانب فريق الكرة والجهاز الفني والإداري والطبي.