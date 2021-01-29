وزيرة الثقافة تنعي الفنان محمود عبد الغفار: أحد رموز مسرح الطليعة

محمد اسماعيل - القاهرة - نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، الفنان محمود عبدالغفار الذى غيبه الموت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 60 عام إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وقالت عبد الدايم: إن الساحة الفنية فقدت أحد رموز مسرح الطليعة، والذى كان نموذجا في الاجتهاد والمثابرة والإيمان بقيمة الفن ورسالته.

وأكدت عبد الدايم، أن مسيرته الفنية ستظل خير شاهدا على احترامه للإبداع الجاد.

يُذكر أن الفنان الراحل محمود عبدالغفار، ولد فى 20 يناير 1961 وبدأ مسيرته الفنية في حقبة الثمانينيات، جسد العديد من الأدوار الثانوية المساعدة والمتنوعة في مجالات السينما والمسرح والتليفزيون، بالإضافة إلى العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية والسينمائية الأخرى.