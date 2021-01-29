بعد تداوله على أحد المواقع الإخبارية.. كشف ملابسات فيديو إطلاق نار بين عائلتين بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو لمشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط على أحد المواقع الإخبارية.

ورد بلاغ لقسم شرطة أبو تيج بمديرية أمن أسيوط بوقوع مشاجرة وتبادل لإطلاق الأعيرة النارية بدائرة القسم، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين طرف أول 3 أشخاص ، مقيمين بندر أبو تيج) طرف ثان (3 أشخاص ، مقيمين مركز أبو تيج)، إثر حدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعد خلالها كلاً منهما على الآخر بالضرب محدثين ما بهم من إصابات لخلافات الجيرة بمحل العمل.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة 4 من أطراف المشاجرة، بالإضافة إلى أحد المواطنين تصادف وجوده بمحل الواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الموقف ونقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

وبسؤال طرفى المشاجرة تبادلا الاتهامات فيما بينهم وبإرشادهم تم ضبط (2 بندقية خرطوش - 2 فرد خرطوش).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.