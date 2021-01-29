شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة ببا: حصر المشروعات المطلوبة لتطوير 46 قرية بمبادرة حياة كريمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، برئاسة المحاسب هاني الجويلي، بإنهاء الزيارات الميدانية لبحث الإجراءات المطلوبة لتنفيذ مبادرة حياة كريمة بهدف إحداث تطوير شامل لكل الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين بقرى مركز ببا، حيث تمت المعاينة الدقيقة وحصر جميع الاحتياجات والمشروعات المطلوبة وإجراء حوار مجتمعي مع أهالي هذه القرى لتطبيق مبادئ التخطيط التشاركي الاجتماعي في المبادرة، وذلك بالتنسيق مع لجان وفرق جهاز التعمير ومهندسي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشباب البرنامج الرئاسي والجهات المعنية.

وقال «الجويلى» إن الزيارات للقرى جاءت بناء على توجيهات الدكتور محمد غنيم، محافظ بنى سويف، أسفرت عن حصر المشروعات المطلوبة لخدمة أهالي 46 قرية بمركز ببا في جميع القطاعات من صرف صحي ومد خطوط مياه الشرب للمناطق المحرومة وإحلال وتجديد خطوط الاسبستوس ورفع قدرات محولات الكهرباء ورفع خطوط الجهد المتوسط داخل الكتلة السكنية وإدخال خدمة الغاز الطبيعي وكذلك رفع كفاءة المصالح الحكومية والمدارس وإنشاء وحدات صحية وبيطرية ومراكز شباب ورصف الطرق وتجميل مداخل القرى وإضفاء المظهر الحضاري للمنازل وتجميل واجهات المساكن وتبطين وتأهيل الترع وإحلال وتجديد الكباري المتهالكة وإنشاء كباري جديدة.

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية