شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يعلن بدء أعمال رصف ازدواج الطريق الصحراوي الغربي بطول 100 كم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه تم البدء في أعمال الرصف والأسفلت للطبقة الرابطة في مشروع ازدواج الطريق الصحراوي الغربي أسوان / أدفو، بطول ١٠٠ كم، وبتكلفة ٥٤٠ مليون جنيه، لافتاً إلى أنه تم إنهاء ٧٠ ٪ من الجسر الترابي وطبقة الأساس لهذا المشروع الضخم من خلال ١٢ شركة، بالإضافة إلى ٥ شركات ستقوم بأعمال الرصف والأسفلت وسط تضاريس جبلية وعرة وصخرية.

وأشار اللواء أشرف عطية، بأنه بالتوازي تم البدء في استكمال ازدواج المسافة من أدفو وحتى كمين السباعية غرب على الطريق الصحراوي الغربي بطول ٢٥ كم وتكلفة ٦٠ مليون جنيه لإنشاء الجسر الترابي وطبقة الأساس ليصبح الطريق مزدوج بالكامل في نطاق المحافظة، مشيداً بالطفرة الغير المسبوقة التي قامت بها وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير على أرض أسوان تجسدت في العديد من مشروعات للطرق، بجانب شرايين التنمية والتي تضم محاور كلابشة الحر ودراو وخزان أسوان الحر البديل لكوبرى الخزان القديم بتكلفة تصل لأكثر من 4 مليار جنيه .