شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد من أجل المتوسط يدعو إلى تبني نهج يراعي الفوارق بين الجنسين للوقاية من السرطان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعى الاتحاد من أجل المتوسط إلى تبني نهج يراعي الفوارق بين الجنسين للوقاية من السرطان، لافتا إلى أنه وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يُعد السرطان السبب الرئيسي الثاني للوفاة على مستوى العالم، حيث تسبّب في وفاة ما يقدر بنحو 9.6 مليون شخص في عام 2018.

وأشار الاتحاد، في بيان له، إلى أنه في عام 2020، بلغ عدد حالات سرطان الثدي أكثر من اثنين مليون حالة، مما يجعل سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان شيوعًا في هذا العام، حيث قارن مشروع «حق المرأة في الصحة»، المدعوم من الاتحاد من أجل المتوسط، بين الاستراتيجيات المختلفة للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم، حيث توصل إلى نتيجة توضح أهمية زيادة مهارات المهنيين العاملين في مجال الصحة والوعي العام للسكان.

وبالرغم من تحسن معدلات النجاة من العديد من أنواع السرطان في بعض البلدان، إلَّا أن بعض البلدان الأخرى ما زالت تواجه عقبات نظامية تحول دون توفير طرق الكشف المبكر والعلاج الجيد لمواطنيها.

ويرجع ذلك إلى معاناة العديد من النظم الصحية في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط من سوء التجهيزات والافتقار إلى خدمات التشخيص والعلاج، كما ترتبط أوجه عدم المساواة المرتبطة بالسرطان أيضًا بعوامل خطر الإصابة بالسرطان، مثل سوء التغذية أو مخاطر مكان العمل.

تشير الدلائل إلى إمكانية الوقاية والحيلولة دون إصابة 30% إلى 50% من الحالات بالسرطان من خلال خفض التعرُّض لعوامل خطر الإصابة بالسرطان، مثل النظام الغذائي أو التغذية أو النشاط البدني.

ولفت الاتحاد إلى أن السرطان يقوض تنمية الأمم، ويظل عائقا رئيسًا أمام التنمية المستدامة، لا سيما في البلدان ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط. وفي هذا الصدد، قالت ماريسا فاروجيا -نائبة الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط للشؤون الاجتماعية- «في اليوم العالمي للسرطان، يتعين علينا جميعًا توحيد الجهود وتوصيل رسالتنا الداعية إلى اتخاذ إجراءات حاسمة بشأن السرطان، والنضال من أجل توفير الموارد والخدمات عالية الجودة للجميع. ومن هذا المنطلق، يصر الاتحاد من أجل المتوسط -من خلال مشروعاته الإقليمية والمحافل السياسية ومنصات الحوار -على مواصلة النضال من أجل منطقة أكثر مساواةً وشموليةً، مع وضع الحياة وسبل العيش في المنطقة محورًا لأعماله».

بينما يستمر العالم في مكافحة جائحة كوفيد-19، يأتي اليوم العالمي للسرطان ليذكرنا بأن تشخيص السرطان وعلاجه يجب أن يكون متاحًا للجميع على قدم المساواة، بغض النظر عن الدخل أو العمر أو النوع الاجتماعي أو الجنسية.

تهدف هذه المبادرة، الجاري تنفيذها منذ عام 2016 بمعرفة مركز علوم الأوبئة والوقاية من السرطان في بيدمونت (CPO) -الذي يمثل المركز المرجعي للنظام الصحي الوطني- إلى خفض حالات الإصابة بالأورام الخبيثة لدى النساء والوفيات الناتجة عنها في ألبانيا ومونتينيغرو والمغرب من خلال تصميم وتنفيذ استراتيجية شاملة لمكافحة السرطان. وبشكل أكثر تحديدًا، ركَّز المشروع على تقييم فعالية واستدامة برنامج الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم من خلال اختبار الحمض النووي لفيروس الورم الحليمي البشري (اختبار HPV) في البلدان الثلاثة المشاركة.