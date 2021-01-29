شكرا لقرائتكم خبر عن استرداد 3000 متر من أراضي الدولة بطريق الإسكندرية الصحراوي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء حسام الشيخ رئيس حي العامرية أول في الإسكندرية بالتنسيق مع قوات الأمن، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بشارع الجيش المتفرع من طريق «الإسكندرية – القاهرة» الصحراوي.

وقال اللواء حسام الشيخ، رئيس حي العامرية أول، إن الحملة أسفرت عن إزالة أسوار ومباني مخالفة واسترداد 3000 متر مربع من أراضي أملاك الدولة.

وأضاف رئيس حي العامرية أول، في تصريح له، اليوم الجمعة، إنه جرى أيضا إزالة أعمال بناء دون ترخيص لغرفة بسقف خرساني بشارع سوق الثلاثاء بمنطقة الوكالة.

ومن جانبه، أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، استمرار حملات استرداد الأراضي أملاك الدولة في إطار حرص المحافظة على فرض الانضباط ومنع التعديات والمخالفات وفرض هيبة الدولة.

استرداد 3000 متر من أراضي الدولة بطريق الإسكندرية الصحراوي- صور

استرداد 3000 متر من أراضي الدولة بطريق الإسكندرية الصحراوي- صور

استرداد 3000 متر من أراضي الدولة بطريق الإسكندرية الصحراوي- صور

استرداد 3000 متر من أراضي الدولة بطريق الإسكندرية الصحراوي- صور