شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة عبلة الكحلاوي تشكر محبيها في مصر والعالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجهت أسرة الداعية الراحلة الدكتورة عبلة الكحلاوي بالشكر إلى محبيها في مصر والعالم.

وقالت الأسرة، في بيان: «بكل عبارات الشكر وأساليب الود والمحبة التي تعلمناها من الأم الفقيهة د. عبلة الكحلاوي... تشكر أسرتها كل محبيها في جميع أقطار الأرض الذين تواصلوا أو دعوا لها بواسع الرحمة أو حزنوا على فراقها الدنيا، أو قالوا كلمات ثناء عليها، وعلى رأسهم د. أحمد الطيب ، شيخ الأزهر، وجامعتا الأزهر والقاهرة ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف ونقابة الأشراف وسفارات الدول والمنظمات الإسلامية وعلماء العالم الإسلامي والشخصيات العامة كلا باسمه ومن بادر وأصر على حضور تشييع الجثمان».

وتابع البيان: «كما تشكر الأسرة بود وتقدير شديدين قرينة الرئيس السيدة انتصار السيسي، على كلماتها الراقية، بحق الدكتورة عبلة الكحلاوي».

واستطرد: «تعجز الأسرة عن شكر محبيها في كل مكان لمشاعرهم الفياضة على مواقع التواصل وغيرها، وما أظهروه من حب على روحها العطرة، ويدا بيد جميعا نكمل ما بدأته في الخير مع مجمع الباقيات الصالحات، الكيان المؤسسي ثابت الأركان الذي أسس على التقوى وهو ملك الجميع بنية صادقة لخدمة عباد الله لله، وندعو الله بحق ما أودع في قلوبنا من محبة ورحمة وصبر ووفاء أن يجمعنا مع أمنا جميعا د. عبلة الكحلاوي في الفردوس الأعلى ولن نبرح أعتاب الحمد والرضا حتى اللقاء».