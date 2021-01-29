شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية»: ضبط مليون و700 ألف مخالفة دوائية وغلق 467 مؤسسة خلال 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن القطاع الصحي بالمحافظة شهد طفرة كبيرة من خلال رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفيات، فضلًا عن المتابعة المكثفة والرقابة المستمرة على المنشآت الدوائية، وضبط المخالف منها حفاظًا على صحة المواطنين بمحافظة الشرقية.

وأضاف أنه في إطار المتابعة المكثفة والرقابة على المنشآت الدوائية، شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشؤون الصحية، برئاسة الدكتورة فاطمة حبيب، مديرة الإدارة، وبإشراف الدكتورة رحاب عبدالحي، مدير عام إدارة الصيدلة، وبالتنسيق مع مفتشي الصيدلة بالإدارات الصحية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الدوائية، التي بلغت ١٣٤٢١ منشأة خلال عام ٢٠٢٠.

أسفرت جهود هذه الحملات عن ضبط ١٧٣٩٢٢١ قرصًا وعبوة ووحدة لأدوية ومستلزمات طبية مخالفة، منها ٨١٩٢ قرص ترامادول، بالإضافة إلى ٣٠٠ طن مدخلات إنتاج ماسكات، و٢٠ طن أقمشة تصنيع ماسكات، و١٣٠ كجم بودرة لتصنيع الأدوية المخدرة والترامادول، و٥٠٠ ألف ماسك مخالف، كما تم تحرير ٢٧٨٢ محضر شرطة للمنشآت الدوائية المخالفة، وضبط ١٣ مؤسسة تقوم بتجارة المواد المخدرة والمهربة، فضلا عن رفع ٤٩٩ مذكرة بالغلق الإداري، وصدور ٤٦٧ قرارا بالغلق الإداري.

وأضاف أنه تم إصدار ٢٤١ رخصة للمؤسسات الدوائية، وعدد ١٦٥ قرارا بإلغاء الترخيص لمؤسسات دوائية أخرى، كما تم ضبط ٤٧ مؤسسة تعمل دون ترخيص، وضبط ١٢٤٥ مؤسسة بها مخالفات أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الدوائية، وأماكن بيع المستلزمات الطبية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، مؤكدا عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، التي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدما الشكر لمدير عام الصيدلة، ومديرة التفتيش الصيدلي، وجميع مفتشي الصيدلة بالمحافظة، وجميع المشاركين في هذا العمل والجهود المبذولة للحفاظ على صحة المواطنين.