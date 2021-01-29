شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع مركز تعليمي دون ترخيص بمدينة الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدّد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات على المقاهي والكافتيريات ومراكز الدروس الخصوصية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفي هذا الإطار وحفاظًا على صحة وسلامة الطلاب، قامت الأجهزة التنفيذية بحى ثان الزقازيق، بغلق وتشميع مركز تعليمى دون ترخيص قانوني، بمنطقة فلل الجامعة بنطاق الحى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابه.

وأكد محافظ الشرقية أنه لن يتهاون ولن يسمح بمخالفة القانون، وتوقيع الإجراءات الرادعة حيال أصحاب مراكز الدروس الخصوصية المخالفين لقرارات مجلس الوزراء، لمنع التجمعات وغلقها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.