شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لضبط منافذ بيع وتصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية ، بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على منافذ تصنيع وبيع الأسمدة والمبيدات الزراعية والمخصبات، لضبط المغشوش ومجهول المصدر منها، وكذلك غير المصرح به من قبل وزارة الزراعة ، بالإضافة إلى رصد أي مخالفات تشكل تهديدا للصحة العامة والبيئة والإنتاج الزراعي والصادرات الزراعية، مشددا على عدم التهاون مع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالهم.

ومن جانبه أعلن المهندس على لاشين، وكيل وزارة الزراعة ، قيام إدارة الرقابة على المبيدات والمخصبات بالمديرية ،بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، بشن حملات تفتيشية علي منافذ بيع الأسمدة والمبيدات الزراعية والمخصبات بقرية المنير التابعة لرئاسة مركز ومدينة مشتول السوق، أسفرت عن ضبط 3 شون غير مرخصة يقوم اصحابها بتخزين أعلاف وأسمدة مدعمة محظور تداولها بالأسواق ،وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أنه تم شن حملة تفتيشية اخري بمدينة بلبيس الصناعية، أسفرت عن ضبط مصنع للمبيدات والأسمدة والمخصبات يعمل بدون ترخيص من وزارة الزراعة وبه مواد خام منتهية الصلاحية، وكذلك ضبط مصنع أعلاف يعمل بدون ترخيص مزاولة المهنة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير محاضر أحوال شرطة البيئة والمسطحات المائية.