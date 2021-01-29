شكرا لقرائتكم خبر عن «تضامن الإسكندرية» ترمم وترفع كفاءة 26 منزلًا في قرى العامرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، اليوم الجمعة، تأهيل ورفع كفاءة 26 منزلا في قريتي الكرنك وأبوسمبل بمنطقة العامرية غرب المحافظة، وذلك ضمن أعمال مبادرة حياة كريمة.

وقالت «جلالة» إنه جرى تجهيز المنازل المشار إليها بالفرش وقطع الأثاث والأجهزة المنزلية، بعد إتمام أعمال رفع الكفاءة والتأهيل بالتنسيق مع جمعية الأورمان، وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية لدعم القرى الأكثر احتياجا من خلال رفع كفاءة المنازل المتهالكة.

وأكدت وكيل الوزارة أهمية دور المجتمع المدني في مساعدة الشرائح الأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرة إلى استمرار جهود المديرية في رفع كفاءة منازل أخرى من خلال التعاون المشترك بين لجان الحصر والمعاينة والجمعيات الأهلية لمتابعة المنازل التي بحاجة إلى إعادة تأهيل وتجهيز.

"تضامن الاسكندرية " ترمم وترفع كفاءة 26 منزلا في قرى العامرية صور

"تضامن الاسكندرية " ترمم وترفع كفاءة 26 منزلا في قرى العامرية صور

"تضامن الاسكندرية " ترمم وترفع كفاءة 26 منزلا في قرى العامرية صور

"تضامن الاسكندرية " ترمم وترفع كفاءة 26 منزلا في قرى العامرية صور